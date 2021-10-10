«Струс мозку і численні травми»: Ксенія Собчак вперше після ДТП із двома жертвами вийшла на зв'язок

Російська телеведуча Ксенія Собчак, потрапивши в жахливе ДТП недалеко від Сочі, нарешті вийшла на зв'язок і опублікувала пост в Instagram. За словами Ксенії, в аварії вона отримала струс мозку і забої внутрішніх органів, але від госпіталізації відмовилася і зараз відновлюється в домашніх умовах.

«Я вдома, тільки оклигала, у мене струс мозку і численні травми… Їхала з командою, після зіткнення знепритомніла, потім моя асистентка перевела мене в іншу машину… Мені пропонували госпіталізацію в Сочі… Було дуже погано. Але я хотіла до сина і додому, тому вилетіла. Сьогодні обстеження, так як забої внутрішніх органів і струс», — розповіла Собчак.

Нагадаємо, ДТП сталося на трасі між Адлером і Червоною Поляною. Mercedes S500, де їхали Собчак з командою, зіткнувся з ще одним авто. Пасажирка Volkswagen загинула на місці, ще одна померла в лікарні. Водій другого автомобіля у важкому стані госпіталізований.

Фото xenia_sobchak / Instagram

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