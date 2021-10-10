26.26 / 26.45 30.25 / 30.58
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Струс мозку і численні травми»: Ксенія Собчак вперше після ДТП із двома жертвами вийшла на зв'язок

21:25 10 жовтня 2021
собчак

Російська телеведуча Ксенія Собчак, потрапивши в жахливе ДТП недалеко від Сочі, нарешті вийшла на зв'язок і опублікувала пост в Instagram. За словами Ксенії, в аварії вона отримала струс мозку і забої внутрішніх органів, але від госпіталізації відмовилася і зараз відновлюється в домашніх умовах.

«Я вдома, тільки оклигала, у мене струс мозку і численні травми… Їхала з командою, після зіткнення знепритомніла, потім моя асистентка перевела мене в іншу машину… Мені пропонували госпіталізацію в Сочі… Було дуже погано. Але я хотіла до сина і додому, тому вилетіла. Сьогодні обстеження, так як забої внутрішніх органів і струс», — розповіла Собчак.

Нагадаємо, ДТП сталося на трасі між Адлером і Червоною Поляною. Mercedes S500, де їхали Собчак з командою, зіткнувся з ще одним авто. Пасажирка Volkswagen загинула на місці, ще одна померла в лікарні. Водій другого автомобіля у важкому стані госпіталізований.

Фото xenia_sobchak / Instagram

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українцям обіцяють видати по 2 тисячі гривень на оплату комуналки: як правильно оформити заяву

Пенсії в Україні

Підвищення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80 гривень, а кому — 800

нерухомість

В Україні виросте на 20 відсотків податок на нерухомість: кому доведеться платити більше

пенсіонери

Надбавки до пенсії: кому і які передбачено доплати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.