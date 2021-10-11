Сльози Влада Ями та наколка MELOVIN: всі подробиці шостого ефіру «Танців з зірками»

На телеканалі «1+1» відбувся шостий прямий ефір танцювального шоу «Танці з зірками». Боротьбу за перемогу продовжили десять пар. Вечір був присвячений кумирам, людям, які надихають і підтримують зіркових учасників.



Честь відкрити ефір, присвячений кумирам, дісталася синові легендарного судді шоу Григорія Чапкіса — Грегу, а також онучці Чапкіса Вікторії.

До суддів приєдналася фронтвумен групи TheHardkiss Юлія Саніна, яка в минулому сезоні розділила перемогу в шоу разом з Сантою Дімопулос. Вела балкон Маша Єфросиніна.

Відкрила ефір пара Дмитра Кадная та Аліни Лі. Свій виступ Дмитро присвятив мамі.

— Завдяки мамі я зміг займатися музикою, — зізнався артист. — Вона зробила для мене все.

Пара виконала бродвейський джаз, і мама Кадная підтримувала сина в залі.

— Я танцював поруч з вами, — захопився Влад Яма.

— Це шоу змінило моє життя, — зізналася Саніна. — Я стежу за парою Діми і не розумію, як ви ставите стільки образів. Браво!

— Діма, танець був класний! - був задоволений Макс Чмерковський. — Але на шостому тижні це було, як завжди. Конкуренція сильна, і час нас дивувати.

— Я згодна, — підтримала Макса Катерина Кухар. — Але танець був, дійсно, запальним!

Судді поставили парі 34 бали.

Пара Джамали і Антона Несторка присвятила танець Наталії Олексіївні — її творчій мамі.

— Заради своєї родини я буду боротися до останнього, — пообіцяла Джамала.

Пара танцювала пасодобль.

— Вау! - захопився Макс. — Для мене це був ваш найкращий танець.

- Я бачив багато контролю у Джамали, — сказав Влад. — Але хочу більше обсягу в руках.

Захопилася танцем і Юля Саніна. А Джамала зізналася, що саме вона надихнула її на участь у проекті.

На балконі підтримав Джамалу її чоловік. Судді поставили парі 31 бал.

Актор Артур Логай поділився неймовірно зворушливою історією кохання своїх бабусі і дідуся. Вони живуть у щасливому шлюбі вже 51 рік, і саме таку сім'ю Артур мріє побудувати.

Пара Артур Логай і Анна Кареліна виконали контемп, присвятивши його найближчим людям.

— Артур — це вогонь, — сказала Анна перед виходом на паркет.

Контемп пара танцювала під супровід бабусі і дідуся.

— Ви — найкращий дует нашого сезону! - визнала після виступу Кухар.

— Не знаю, що робити іншим парам, щоб це перетанцювати! - був у захваті Яма.

— Ви безумовні лідери сезону, — підтримав пару Макс.

Судді поставили парі 37 балів.

Пара Олександри Заріцької і Юрія Мєшкова показала на паркеті складний стиль — ча-ча-ча під трек Let's dance. Співачка вперше відверто розповіла про страшний період у своєму житті і про те, що допомогло їй рухатися далі.

— Мій партнер Юра — приклад для натхнення, — зізналася Саша. — Завдяки йому у мене з'явилося більше причин любити себе.

Юрій не приховував, що Саша йому подобається, як дівчина.

— У вас йде чудове зростання, — визнав Макс. — Ви потенційна переможниця.

— Ви зробили крок вперед, — сказала Катерина. — Але підтримки виглядали, як підйом на Еверест. Тренуйтеся!

Підтримати Олександру прийшла її бабуся Анастасія.

Судді поставили парі 29 балів.

Пара Ліди Лі і Олексія Базели — один із лідерів сезону. Ліда зізналася, що її кумир — Тіна Кароль.

— Вона приклад жіночої сили, — сказала Ліда.

Пара виконала пасодобль. Співачка зізналася, що для неї це найскладніший танець.

— Вау! - вигукнув Макс. — Це був ваш найкращий танець.

— Я люблю більш спокійний пасодобль, — зізнався Влад. — Але я просто не встигав стежити за тим, що ви робили.

— Драми я не побачила, — була незворушна Кухар. — У вас навіть бійка була штучна.

Судді поставили парі 34 бали.

Пара Стаса Горуни і Даніели Преап присвятила свій виступ українським спортсменам-паралімпійцям.

— Найскладніше поки для мене перекати з п'яти на носок, — зізнався Стас. — Але я тільки набираю обертів. Горуна — король танцполу!

Пара виконала віденський вальс під супровід Джамали. Разом з ними на паркет вийшли герої-паралімпійці.

— Це був дорослий, чудовий вальс! - захопився Влад. — Ви зробили максимум!

— Кожен крок був з каблука — це великий респект! — визнав Макс.

Судді поставили парі 33 бали.

Пара Ольги Харлан і Дмитра Дікусара присвятила танець «талісману» знаменитої спортсменки. Виявилося, її ангел-охоронець — сестра Тетяна, яка завжди супроводжує її на змаганнях.

— Думаю, якби вона опинилася поруч зі мною на Олімпіаді в Токіо, все могло б скластися інакше, — зізналася Ольга.

Пара виконала фрістайл. І в фіналі на паркет вийшла сестра Ольги, для якої це виявилося повним сюрпризом. Ольга не змогла стримати сліз! До речі, перед ефіром Дмитро підвернув ногу, і її довелося заморозити.

— Було класно! - сподобалося Максу. — Поява сестри була дуже емоційною. Навіть Влад розплакався.

— Тестостерон просто зашкалював! - сказала Катерина.

Судді поставили парі 33 бали.

Пара Євгенії Власової та Макса Леонова на минулому ефірі опинилася в зоні ризику. Співачка зізналася, що її кумир — Селін Діон.

— Я не пішла зі сцени, а лише з шоу-бізнесу, — зізналася Власова. — Тут багато фальші і брехні.

Пара виконала віденський вальс.

— Не здавайтесь! - попросила Женю Юля Саніна.

— Це був дуже гідний вальс, — визнав Влад.

Судді поставили парі 32 бали.

Пара Костянтина Войтенка і Роксоляни Маланчук кожен раз дивує суддів.

- Я прийшов на проект завдяки Григорію Чапкісу, — зізнався Костя. — Він був маленький зростом, і я теж. Я відчуваю якийсь емоційний зв'язок між нами.

Для постановки танцю пари Костянтина спеціально з Америки прилетів хореограф, син Григорія Чапкіса Грегор.

Пара танцювала фрістайл.

— Як не крути, але ви не пара, — визнала Катерина. — Ваша партнерка, як пані.

— А я абсолютно розслаблений і просто отримував кайф від вашого танцю, — сказав Влад.

— І я не погоджуся з Катею, — підтримав його Макс. — Я ловлю себе на думці, що мені хочеться просто дивитися ваш танець.

Судді поставили парі 34 бали.

Епатажний MELOVIN вперше з'явився без яскравого гриму, за яким ховався всі п'ять тижнів. Співак розповів, як був жертвою буллінгу.

— Якби не моя мама, не було б сьогодні MELOVIN, — зізнався артист. — Вона прийняла мене таким, який я є. І після цього я нічого не боюся.

На честь мами, напередодні ефіру артист зробив наколку «Я з тобою».

Пара MELOVIN і Ліза Русіна виконали модерн. У залі сина підтримувала його мама.

— Ось таким, справжнім, ви мені подобаєтесь, — зізналася Кухар, яка критикує пару з першого ефіру.

— Це ваш найкращий танець сезону, — сказав Макс. — Мені хочеться, щоб у вас виходило ще краще.

Судді поставили парі 31 бал.

Лідером ефіру стала пара Артура Логая, а найменше балів виявилося у Олександри Заріцької. Вперше шоу повинні покинути дві пари.

Напередодні оголошення результатів глядацького голосування на паркеті виступила група The Hardkiss з хітом «7 вітрів».

У зону ризику потрапили пари Ліда Лі і Олексій Базела, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Олександра Заріцька та Юрій Нестерко.

Проект залишила пара Ліди Лі.

— Я вдячна проекту, — зізналася Ліда. — Він подарував мені крила!

Судді вирішували, хто другим покине паркет — Ольга Харлан або Олександра Заріцька.

Чмерковський і Влад Яма віддали свої голоси за Ольгу Харлан. Юлія Саніна та Катерина Кухар проголосували за Олександру Заріцьку.

Після наради судді вирішили залишити в шоу дві пари.

Нагадаємо, раніше Олександра Заріцька розповіла про те, що відчуває до Юрія Мєшкова і що виявилося найскладнішим на шоу.

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