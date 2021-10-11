Вагітна Крістіна Річчі вийшла заміж в 41 рік

Вагітна голлівудська актриса Крістіна Річчі, відома за фільмами «Сімейка Адамсів», «Каспер», «Сонна лощина», «Пенелопа», вийшла заміж за 37-ричного перукаря Марка Гемптона. І поділилася фотографіями з весілля у себе в Instagram.

Про своє цікаве положення Річчі оголосила у серпні. Це буде перша спільна дитина Крістіни та Марка.

У кінозірки вже є семирічний син Фредді від шлюбу з помічником оператора Джеймсом Хірдедженом. Вони одружилися у 2013 році. Річчі подала на розлучення у липні 2020 року, звинувативши Джеймса в побоях і заявивши, що боїться за себе і за сина. У липні цього року розлучення було завершено.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Санкт-Петербурзі вперше за 120 років обвінчався нащадок царської династії Романових.

фото Instagram

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