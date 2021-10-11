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Валерій Леонтьєв госпіталізований з коронавірусом у Москві: в якому стані зірка

15:59 11 жовтня 2021
Валерій Леонтьєв

У Москві госпіталізували радянського і російського естрадного виконавця, уродженця України Валерія Леонтьєва, який страждає ще й від алкогольної залежності. Як повідомляють джерела Mash, у знаменитості діагностували COVID-19.

За попередньою інформацією, артист скаржився на слабкість, кашель і високу температуру, але до лікарів не звертався, приймаючи ліки самостійно.

Однак ПЛР-тест показав позитивний результат і медики наполягли на госпіталізації. Стан Леонтьєва оцінюється як середньотяжкий.

Нагадаємо, раніше у важкому стані в лікарні були доставлені російський співак Олександр Сєров, до апаратів ШВЛ підключені актор Валерій Гаркалін і телеведуча Лариса Гузєєва.

Фото tolknews.ru/

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