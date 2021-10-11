«У мене була істерика»: Олег Винник розповів про пережиту ДТП

Популярний співак Олег Винник, який зараз їздить по Україні з гастрольним туром, розповів, як пережив страшне ДТП. В інтерв'ю програмі «Зірквовій шлях» він вперше зізнався, що кілька разів потрапляв в аварії. Одну з них, в Німеччині, він запам'ятав на все життя. Тоді йшов дощ, в його машину врізався інший автомобіль.

Від сильного удару авто артиста розвернуло на 360 градусів. Від побаченого у Винника тоді трапилася істерика.

«В'їхала в мене інша машина, з італійськими номерами в Німеччині на автобані. Я постраждав. Знаєш, коли вимикається весь звук у світі і ти відчуваєш, як стрілка секундна „чк-чк-чк“. А в той час ти в машині не один, там життя», — розповів Олег каналу «Україна».

За словами артиста, вибравшись з авто, він в першу чергу поспішив до іншого учасника ДТП, щоб переконатися, чи все в порядку людьми.

А там — пошкоджена машина, але люди не постраждали.

«Я сміявся, у мене була істерика», — зізнався Винник.

Співак після того випадку став уважніше ставитися до безпеки на дорозі. Особливо, під час тривалих переїздів. Для гастролей він обладнав автобус, на якому пересувається з командою. Артист стежить за тим, щоб один рейс не перевищував 500 кілометрів.

Також Олег Винник розповів про сольне майбутнє своєї бек-вокалістки Таюне, для якої пише пісні і яку шанувальники давно називають таємною дружиною артиста.

Раніше Винник з Олею Поляковою анонсували дуетну пісню.

фото Instagram.com/olegg.vynnyk

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