26.28 / 26.46 30.29 / 30.61
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Регіна Тодоренко несподівано стала брюнеткою: фоловери запідозрили недобре

16:58 11 жовтня 2021
Регіна Тодоренко

Відома телеведуча і блогер Регіна Тодоренко, яка пояснила раніше, куди зникли її груди, здивувала кардинальною зміною іміджу. На нових фото в Інстаграм вона продемонструвала несподівану зачіску — стала брюнеткою і відрізала чуба.

«Навіть для мене це несподіванка», — заінтригувала Тодоренко.

Підписники в коментарях оцінили новий образ Регіни. Її подруга Аліна Астровська написала, що це «незвично і красиво». Але багатьом фоловерам не сподобалася зачіска Тодоренко.

Вони пишуть, що «дуже не личить» і просять повернути колишній образ. Також вони запідозрили, що Регіна експериментує з перукою.

Раніше Оля Полякова здивувала зміною іміджу — вона перевтілилася в Майкла Джексона.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонери

Стаж важливіший: в ПФУ пояснили, чи можна українцям виходити на пенсію по досягненню 60-річного віку

гроші

Підвищення пенсій з 1 грудня: для кого сума збільшиться тільки на 80, а не на 200 гривень

гроші

Українцям обіцяють видати по 2 тисячі гривень на оплату комуналки: як правильно оформити заяву

Пенсії в Україні

Підвищення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80 гривень, а кому — 800

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.