Регіна Тодоренко несподівано стала брюнеткою: фоловери запідозрили недобре

Відома телеведуча і блогер Регіна Тодоренко, яка пояснила раніше, куди зникли її груди, здивувала кардинальною зміною іміджу. На нових фото в Інстаграм вона продемонструвала несподівану зачіску — стала брюнеткою і відрізала чуба.

«Навіть для мене це несподіванка», — заінтригувала Тодоренко.

Підписники в коментарях оцінили новий образ Регіни. Її подруга Аліна Астровська написала, що це «незвично і красиво». Але багатьом фоловерам не сподобалася зачіска Тодоренко.

Вони пишуть, що «дуже не личить» і просять повернути колишній образ. Також вони запідозрили, що Регіна експериментує з перукою.

Раніше Оля Полякова здивувала зміною іміджу — вона перевтілилася в Майкла Джексона.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter