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Alyona Alyona оголосила, що покинула Instagram: що сталося

19:29 11 жовтня 2021
Alyona Alyona оголосила, що покинула Instagram: що сталося

Популярна реперша Alyona Alyona прийняла радикальне рішення — вона до мінімуму скорочує присутність в соцмережі Instagram. Причину знаменитість пояснила банальним браком часу — зараз вона витрачає на інтернет і смартфон в середньому по 5 годин на день і вже відчуває фізичну залежність від соцмереж.

При цьому Alyona Alyona вказала, що більша частина часу у неї йде на спілкування з фоловерами, але вона все-одно може охопити лише 60% аудиторії.

«Розгрібаючи постійно свій дірект, даючи людям інформацію, про яку мене запитують, спілкуючись з ними, розділяючи з ними їхні емоції, я отримую задоволення і в той же час віддаю енергію. І дуже часто під кінець робочого дня я відчуваю себе знесиленою», — повідомила виконавиця, зізнавшись, що хотіла б присвячувати більше часу власне творчості.

Наразі у співачки в Instagram налічується 383 тисячі фоловерів, і ще стільки ж підписані на неї в TikTok.

Нагадаємо, раніше про скорочення присутності в соцмережі заявила і Анна Сєдокова — так вона відреагувала на булінг на адресу своєї дочки.

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