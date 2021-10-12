Гола та з пістолетом: Меган Фокс та її бойфренд-репер зробили відверту фотосесію і розповіли про свій роман

35-річна голлівудська актриса Меган Фокс та її 31-річний бойфренд-репер Machine Gun Kelly (справжнє його ім'я Колсон Бейкер), які у вересні разом відвідали церемонію вручення премії MTV, зробили відверту спільну фотосесію для британського журналу GQ. Зірка фільмів «Трансформери», яка раніше неодноразово визнавалася найсексуальнішою жінкою у світі, на одному зі знімків позує оголеною і з пістолетом, спрямованим в коханого.

Пара також дала журналу інтерв'ю. Колсон зізнався, що в їхніх стосунках не все так просто. «Це екстаз і агонія ... Я не хочу, щоб люди думали, що у нас все ідеально», - заявив музикант. Проте він додав, що раніше ніколи не відчував такої любові та сказав, що 30 років свого життя витратив даремно.

А Фокс розповіла, що, коли вона вперше зустріла Колсона, то не очікувала, що він виявиться її спорідненою душею.

Фокс і Бейкер почали зустрічатися у травні 2020 року, познайомившись на зніманні фільму «Північ на злаковому полі», коли Меган ще була заміжня.

У обох є діти від попередніх стосунків. Меган народила трьох синів у шлюбі з Брайаном Гріном, відомим за роллю Девіда Сільвера у телесеріалі «Беверлі-Хіллз, 90 210». У Бейкера є 13-річна дочка.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Меган Фокс і Кортні Кардаш’ян знялися разом топлес у рекламі спідньої білизни.

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