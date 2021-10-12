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«Що у нього з обличчям?»: фанати не впізнали щокатого Тома Круза

11:58 12 жовтня 2021
Том Круз

59-річного голлівудського актора Тома Круза, який відвідав бейсбольний матч у Сан-Франциско разом зі своїм 26-річним названим сином Коннором, не впізнали фанати. Обличчя кінозірки сильно округлилося — Том явно набрав кілька зайвих кілограмів. Як пише видання Daily Mail, користувачі мережі також припустили, що Круз міг переборщити з філерамі, намагаючись зовні омолодитися.

«Що він зробив зі своїм обличчям?», «Тут з великими труднощами можна впізнати Тома Круза», «Це й справді Круз?», «Він виглядає так, ніби надів маску Тома Круза», «Том Круз не постарів. Він зробив якусь жахливу процедуру зі своїм обличчям, від якої роздувся, як жаба», — писали у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Тома Круза обікрали, викравши машину з його багажем.

фото Twitter

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