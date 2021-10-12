На дочку Олі Полякової напала тварина: дитину терміново посадили на антибіотики

Співачка Оля Полякова розповіла, що її 10-річну дочку Алісу, у якої нещодавно був день народження, покусав вуличний кіт — у дівчинки почалося зараження.

Про цей інцидент співачка розповіла в Instagram, записавши відео під час прогулянки з донькою центром Києва і виклавши його у сторіз.

Оля Полякова показала доньку з перев'язаною рукою, разом з якою вони стоять на скляному мості. Мама просить дитину, щоб та розповіла про те, що трапилося, проте Аліса відмахується і невдоволено каже, мовляв, кіт вкусив і що з того?

Однак співачка додає, що після укусу у дівчинки почалося зараження: «Тепер нам доводиться носити пов'язку, не ходити у школу і пити антибіотики. Діти, ніколи не чіпайте чужих котів».

Але, схоже, Аліса з цим не згодна. «Чіпайте», — каже дівчинка.

Нагадаємо, що нещодавно співачка, яка разом з телеведучою Машою Єфросініною у проекті «Дорослі дівчинки» пліткували про зірок шоу-бізнесу, звинуватила Наталю Могилевську у тому, що та нібито фліртувала з чоловіком Полякової на очах у самої Олі.

Фото Олі Полякової із соціальних мереж.

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