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«У моїх щоденниках багато страшних малюнків»: Аліна Паш зізналася, що її переслідують думки про самогубство

15:26 12 жовтня 2021
Аліна Паш

Українська реп-виконавиця Аліна Паш, що здобула популярність після нетрадиційного виконання Гімну України, страждає від проблем з психологічним здоров'ям, які провокують навіть думки про самогубство. Про це вона відверто написала в своєму Instagram .

Паш зізналася, що не дивлячись на успіх, хороші відносини з сім'єю, велика кількість однодумців, страждає від неприйняття себе і синдрому самозванця.

Співачка запевняє, що не приймає наркотики, веде активний спосіб життя, повноцінно спить, харчується, а також працює з фахівцями, але все це не допомагає їй остаточно позбутися депресивних станів. А все тому, що жодного разу вона не доводила терапію до кінця.

Паш звернулася до читачів, які також відчувають психологічні проблеми, закликавши їх не боятися говорити про свій біль і просити про допомогу, а також не бути байдужими один до одного.

Сама ж співачка вирішила поки подбати про свій психологічний стан в першій за два роки відпустці, яку проведе в Барселоні.

Нагадаємо, раніше в своїх суїцидальних думках зізналася відома російська співачка Наташа Корольова. Вони почали переслідувати жінку після безуспішних спроб народити другу дитину в шлюбі з Сергієм Глушко (Тарзаном).

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