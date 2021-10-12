Залишила ні з чим: після розлучення телеведуча Івлєєва позбавила репера Елджея розкішного маєтку

Відома телеведуча та блогерка Настя Івлєєва після розлучення з репером Елджеєм стала одноосібною власницею заміського будинку в Підмосков'ї, земельної ділянки з гаражем та декількох елітних іномарок. Про це пише «Стархит».

Вартість будинку, за даними ресурсу, коливається від 25 до 45 мільйонів рублів. У ньому 2 поверхи, площа 364 квадратних метри, а також гараж, в якому вже п'ять елітних автомобілів. Площа ділянки чотири гектари. Все майно оцінюють у 150 мільйонів рублів.

Елджей взяв лише позашляховик «Хаммер», спортивну BMW, а ось нерухомості у нього немає. За повідомленнями журналістів, репер прописаний у батьків в квартирі в Новосибірську, звідки він родом.

За підрахунками Forbes, Івлєєва заробляє понад три мільйони доларів на рік. У Елджея — майже два мільйони доходу, попри те, що концертів в останні місяці не було.

Нагадаємо, репер Елджей та ведуча шоу «Орел та Решка» Настя Івлєєва офіційно оголосили про розлучення у кінці літа. Парі вдалося розлучитися мирно. Івлєєва в одному з інтерв'ю навіть сказала, що Елджей для неї залишився рідною людиною, і вони продовжують спілкуватися.

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