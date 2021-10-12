26.28 / 26.46 30.28 / 30.59
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Ти ж не Тіна Кароль»: Аніту Луценко пожурили за бажання поголитися налисо та піти в монастир

17:23 12 жовтня 2021
Луценко

Тренерка шоу «Зважені та щасливі» Аніта Луценко, що розсекретила недавно неофіційного чоловіка, прийняла досить незвичайне рішення у своєму житті.

«Перезавантаження! Час від часу хочеться по життю натиснути кнопочку „оновити“. Коли я зациклююсь, думки по колу, втрачаю натхнення або просто накопичується рутина або втома. Я періодично роблю такий собі рестарт», — написала Аніта в Instagram.

Способами для рестарту вона називає 21 день мовчання в храмі, поголитися налисо, пройти курс повної освіти базового тренера, утримання від соцмереж та ще кілька не менш екстремальних шляхів.

Наприклад, іноді дівчина в подібні періоди свого життя намагається провести мозковий штурм, розмірковуючи про те, куди вона рухається по життю, намагається розпродати весь гардероб або проводить мозковий штурм на тему: «Куди йду. Навіщо. Куди хочу прийти. Чи немає суперечності в мріях та реальності «.

Передплатниці Анітисерйозно сприйняли її проблеми та поділилися своїми рецептами «перезавантаження»: купити квиток і злітати в Стамбул, посидіти в шпагаті і постояти на «містку», а також прийняти «пігулки молодості», які працюють на тисячі відсотків.

При цьому серед фоловерів знайшли й зовсім «бездушні» люди, які порадили тренерці не забивати голову дурницями, а подумати про те, щоб бути більш привабливою й сексуальною — і тоді, можливо, частина проблем піде сама собою.

Втім, яке рішення прийме Аніта, поки не відомо.

Нагадаємо, нещодавно Луценко уважно стежила за схудненням Наталі Могилевської й запрошувала своїх передплатників приєднатися до челленджа.

Фото Instagram / anitasporty

198

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонери

Стаж важливіший: в ПФУ пояснили, чи можна українцям виходити на пенсію по досягненню 60-річного віку

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

гроші

Підвищення пенсій з 1 грудня: для кого сума збільшиться тільки на 80, а не на 200 гривень

гроші

Українцям обіцяють видати по 2 тисячі гривень на оплату комуналки: як правильно оформити заяву

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.