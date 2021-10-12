«Ти ж не Тіна Кароль»: Аніту Луценко пожурили за бажання поголитися налисо та піти в монастир

Тренерка шоу «Зважені та щасливі» Аніта Луценко, що розсекретила недавно неофіційного чоловіка, прийняла досить незвичайне рішення у своєму житті.

«Перезавантаження! Час від часу хочеться по життю натиснути кнопочку „оновити“. Коли я зациклююсь, думки по колу, втрачаю натхнення або просто накопичується рутина або втома. Я періодично роблю такий собі рестарт», — написала Аніта в Instagram.

Способами для рестарту вона називає 21 день мовчання в храмі, поголитися налисо, пройти курс повної освіти базового тренера, утримання від соцмереж та ще кілька не менш екстремальних шляхів.



Наприклад, іноді дівчина в подібні періоди свого життя намагається провести мозковий штурм, розмірковуючи про те, куди вона рухається по життю, намагається розпродати весь гардероб або проводить мозковий штурм на тему: «Куди йду. Навіщо. Куди хочу прийти. Чи немає суперечності в мріях та реальності «.



Передплатниці Анітисерйозно сприйняли її проблеми та поділилися своїми рецептами «перезавантаження»: купити квиток і злітати в Стамбул, посидіти в шпагаті і постояти на «містку», а також прийняти «пігулки молодості», які працюють на тисячі відсотків.

При цьому серед фоловерів знайшли й зовсім «бездушні» люди, які порадили тренерці не забивати голову дурницями, а подумати про те, щоб бути більш привабливою й сексуальною — і тоді, можливо, частина проблем піде сама собою.

Втім, яке рішення прийме Аніта, поки не відомо.



Нагадаємо, нещодавно Луценко уважно стежила за схудненням Наталі Могилевської й запрошувала своїх передплатників приєднатися до челленджа.

Фото Instagram / anitasporty

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