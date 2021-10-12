«В штани не залазили»: російський актор Панін розповів, які знаки уваги йому надавали режисери на зйомках

Епатажний російський актор Олексій Панін в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону розповів, що його ніколи не домагалися режисери, з якими він працював.

За словами Паніна, йому надавали очевидні знаки уваги деякі чоловіки-режисери, імена яких артист не назвав.

Він передбачає, що якби він тоді відповів позитивно на ці знаки уваги, то подальший розвиток подій міг би бути зовсім іншим. Панін назвав це «можливості піти по інших кар'єрних сходах».

Панін уточнив, що мова не йде про дотики та погладжування.

«Ні, не докучання. Навіть в штани не залазили», — додав актор.

Нагадаємо, нещодавно Панін показав, як «виховує» доньку та які витівки їй прощає.

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