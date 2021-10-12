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Джанабаєва ревнувала до Меладзе, істерила та шукала будь-який підступ: екс-солістка «ВІА Гри» розповіла, як її вижили з групи

20:04 12 жовтня 2021
Котова і Джанабаєва

Колишня учасниця «ВІА Гри» Тетяна Котова, яка пропрацювала в групі всього два роки, розповіла, що пішла з музичного колективу через Альбіну Джанабаєву, яка згодом стала дружиною Валерія Меладзе та народила йому трьох дітей.

Альбіна ревнувала Меладзе та влаштувала новенькій справжнє цькування, пише «Стархит».

За словами Котової, якось вона похвалила вміння Валерія Меладзе представляти пісні публіці й попросила виконавця навчити її того ж.

Меладзе нібито жартома сказав: «Я тут зупинився в одному готелі, приходь».

Свідком їхнього діалогу стала Альбіна Джанабаєва.

З того моменту Джанабаєва стала пильно стежити за потенційної суперницею та доносити на неї продюсеру.

Тетяна згадала, що її колега шукала будь-який підступ, істерила, постійно тиснула на неї.

Не витримавши сутичок та скандалів, Котова пішла з групи.

Нагадаємо, перша дружина Валерія Меладзе Ірина назвала Джанабаєву людиною, яка «вміє жити без правил». Після висловлювань Ірини, колишня «ВІА Гра» закрила коментарі на своїй сторінці у соцмережі.

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