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Відома своїми пишними формами співачка Ліззо станцювала тверк у повністю прозорій сукні — відео

8:41 13 жовтня 2021
Ліззо

Американська співачка Ліззо, відома своїми пишними формами та бодіпозітівним настроєм, відвідала у Лос-Анджелесі вечірку на честь 29-річчя реп-виконавиці Карді Бі. Темою свята було оголошено дансхолл — вуличний ямайський танець.

Реперка та актриса Ліззо (справжнє її ім'я Мелісса Вівіан Джефферсон), яку журнал Time у 2019 році назвав Артистом року, вибрала повністю прозору сукню-сітку зі стразами, поставши перед публікою практично голою. Під сукнею були тільки трусики-стринги, а замість бюстгальтера зірка використала наклейки на соски. При цьому співачка була босоніж.

На вечірці 33-річна Ліззо, яка анітрохи не соромиться наготи й повноти, виконала тверк, виклавши відео свого танцю в Instagram.

Сама іменинниця, яка у вересні стала мамою вдруге, теж з'явилася на власному дні народження у сміливому вбранні. Карді Бі наділу колготки у велику сітку, золотий бюстгальтер і пояс від Chanel з золотою пластиною спереду.

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