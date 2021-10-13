Матрац з підігрівом і караоке: Олег Винник показав, на чому пересувається на гастролях

Популярний співак Олег Винник, який знаходиться в найтривалішому гастрольному турі по Україні у своїй кар'єрі разом з красунею Таюне, вперше показав, на чому пересувається з командою і пустив журналістку програми «Зірковий шлях» в «святая святих».

Містами України Винник пересувається на спеціально обладнаному комфортному автобусі. Як розповів співак, автомобіль повністю розбирали, до рами, а потім збирали, «напхали» його всім необхідним. Тут є унікальне підсвічування, звук, караоке і велике зручне ліжко з матрацом з підігрівом.

Правда, виспатися на ньому Олегу не вдається. «Уві сні перевертаюся в стрибку на наших дорогах. Немає сну — немає проблеми. Я не жаліюсь. Бо якщо ти не спиш, ти працюєш, живеш і при цьому ти щасливий, що ще потрібно?», — сказав Винник в інтерв'ю каналу «Україна».

В автобусі артист просто розслабляється в тиші, що не слухає музику, не дивиться фільми. «Після концерту, навушників, вуха повинні відпочити і відновитися хоча б вісім годин», — пояснив артист.

Також Винник розповів, як бачить розвиток сольної кар'єри своєї бек-вокалістки Таюне.

Він також підкреслив, що стежить за тим, щоб один рейс не перевищував 500 км. Раніше Винник потрапляв в ДТП, а одна з них ледь не коштувала йому життя.

Також співак розповів, що рідна сестра Таюне померла від раку.

фото Instagram.com/olegg.vynnyk

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