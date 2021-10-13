«Хороший хлопець», за якого хочеться вийти заміж, влаштував Тіні Кароль романтичну прогулянку Львовом

Співачка Тіна Кароль, яка розкрила свої ранкові ритуали, заінтригувала шанувальників. Вона разом з виконавцем Ivan NAVI прогулялася Львовом. З боку це виглядало, як романтичне побачення: вони гуляли під ручку, багато сміялися, танцювали на вулиці, проводили час в затишних кафе.

Також у Львові артисти представили на сцені спільну пісню «Ангели все знають». В кінці номера Іван несподівано підняв Тіну і закружляв її, зірвавши оплески більш як тисячної зали.

«Львів — моє рідне місто, і я знаю найкрасивіші його куточки. Часу було небагато, адже нас ще чекав саундчек і виступ ввечері, але екскурсія вдалася. Ми дуріли, як діти, фотографувалися, сходили на легендарний блошиний ринок з платівками, книгами і старими фотоапаратами, піднялися на оглядовий майданчик, випили кави і навіть потанцювали під просто неба під пісню бандуриста. Побачивши нас з Тіною, він раптом заграв „Ангели все знають“. Така легка атмосфера може бути тільки у Львові», — сказав Іван.

Тіна ж була небагатослівна. Раніше вона говорила про симпатії до артиста і назвала його «хорошим хлопцем, за якого хочеться вийти заміж».

«Гарний Львів, красива пісня. А що знають ангели, можна тільки здогадуватися. Молода кров кипить — я тішуся», — невизначено висловилася співачка.

А як все проходило у Львові, артисти показали в mood video під ремікс пісні «Ангели все знають».

Нагадаємо, Тіна Кароль випустила альбом «Молода кров», в якому заспівала дуетами з молодими артистами.

Також співачка демонструє свою трансформацію у спорті, вона зайнялася йогою і стала на цвяхи.

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