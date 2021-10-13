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Кримчани не щасливі, що стали Російською Федерацією: актор Панін розповів про настрої жителів окупованого півострова

11:10 13 жовтня 2021
Панін

Жителі Криму, навіть ті, хто був орієнтований на Росію, розчаровані сьогоднішнім станом справ на півострові й хотіли б повернутися в Україну. Про це в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону розповів російський актор Олексій Панін, який зараз живе в Іспанії.

За словами артиста, він часто бував в Криму, там зустрів своє перше кохання. Протягом багатьох років спостерігав, що багато кримчан дуже хотіли в Росію.

Після анексії, за словами Паніна, ті ж кримчани розповідали, як мало не насильно їх змушували міняти паспорти. На півострові влада стала більш жорсткою. У людей відбирали землю, пляжі.

Панін підкреслив, що раніше підтримував бажання людей бути з Росією. А потім він побачив не те, що хотіли кримчани. І його думка змінилася.

Він зрозумів, що ніякого референдуму в Криму не було, адже референдум повинен готуватися. А насправді в Криму все оформили за три дні.

«І зараз там вони не щасливі, що вони стали Російською Федерацією», — сказав Панін.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Панін розповів про знаки уваги з боку режисерів, в картинах яких він знімався.

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