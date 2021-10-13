Вікторію Бекхем e новому вбранні порівняли з Вінні-Пухом, Міккі Маусом і талісманом МакДональдз

Британського дизайнера та колишню співачку Вікторію Бекхем розкритикували через вибір вбрання. 47-річна дружина ексфутболіста Девіда Бекхема прибула до студії телепрограми Good Morning America в яскраво-жовтих штанах, червоному джемпері з чорними вставками на рукавах і з зеленою сумочкою під пахвою.

Користувачі соцмереж почали порівнювати Вікторію з папугою, діснеївським Вінні-Пухом, Міккі Маусом, а також з клоуном Рональдом МакДональдзом — талісманом компанії McDonald's. Хтось написав у коментарях: «Тільки ви можете змусити кетчуп і гірчицю мати такий добрий вигляд». З'явилися меми на цю тему.

Сама місис Бекхем вважає речі зі своєї колекції «дивовижними». Про що вона заявила у себе в Instagram. Втім, Вікторія, відома своїм англійським почуттям гумору, поділилася також фотомонтажем, де поруч з нею зображений Рональд МакДональдз. І підписала його: «Сука вкрала мій образ».

Критикам не сподобалися ще й губи Вікторії, які виглядають тепер занадто повними. Зірку звинуватили в тому, що вона збільшила їх шляхом пластичної хірургії.

Вікторія зараз знаходиться в Нью-Йорку, де рекламує декоративну косметику свого власного бренду.

Раніше «ФАКТИ» писали — Вікторія Бекхем показала свого чоловіка Девіда з оголеним задом.

Фото Instagram

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