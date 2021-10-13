Російська співачка Надія Бабкіна понад 15 років мала стосунки зі співаком Євгеном Горшечковим, відомим як Євген Гор, який молодший за неї на 30 років.

Але останнім часом артистка вважає за краще не згадувати ім'я коханого. У недавньому інтерв'ю порталу BLITZ + Бабкіна розповіла, що живе на три сім'ї, при цьому чоловіка ні в одній з них не згадала.

Основний свою сім'ю артистка вважає рідних людей — сина, невістку та онуків.

Другою сім'єю Бабкіна назвала колектив «Русская песня», з яким вона відзначає разом свята, дні народження, прем'єри вистав або відкриття театрального сезону.

Згадала Бабкіна й команду програми «Модний вирок», в якому вона вже кілька років працює в ролі однієї з ведучих.

Про Євгена Гора співачка не сказала ні слова. Кілька років тому Євген Гор та Надія Бабкіна перестали з'являтися разом на публіці. Багато хто подумав, що молодий співак кинув свою відому дружину.

Бабкіна тоді запевнила, що з Гором вона в прекрасних стосунках, але живуть вони гостьовим шлюбом — в різних квартирах, при цьому зустрічаючись, коли є на це час та бажання.

Артистка пояснила таке рішення тим, що ніякий чоловік вдома та сімейний побут їй не потрібні.

За її словами, Гор тепер розвиває власний бізнес. Іменем своєї відомої дружини він у своїх особистих інтересах не користується.

Нагадаємо, російський співак Євген Гор недавно переніс операцію з пересадки волосся. У мережі пройшли чутки, що Гор вирішив зайнятися власною зовнішністю на тлі складнощів з Надією Бабкіною. У січні нібито Гор зробив Бабкіній чергову пропозицію руки й серця, але вона відповіла відмовою.

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