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Шоу-бізнес

Настя Каменських приєднається до команди суддів, а Оля Полякова буде ведучою: що чекає в новому ефірі «Танців з зірками»

13:17 13 жовтня 2021
Настя Каменських

Сьомий ефір «Танців із зірками», які несподівано покинула Ліда Лі, буде присвячений українським зіркам. Популярні артисти країни вийдуть на сцену, щоб підтримати колег на паркеті і виконати свої хіти.

До команди суддів цієї неділі приєднається співачка Настя Каменських / NK. А ведучою на балконі буде епатажна співачка і учасниця «Танців із зірками» Оля Полякова. Вона і відкриє вечір своїм виступом.

Зіркові учасники шоу виконають цього разу танці, яких боялися найбільше.

Вже скоро стане відомо, чи залишить проєкт співачка Джамала, яка обіцяла, що якщо не буде прогресу в техніці до 7 ефіру, то вона сама піде з паркету. Артистка станцює незвичайний для себе стиль — хіп-хоп під живе виконання від AlyonaAlyona.


* Джамала і Антон Несторки

Пара Олександри Зарицької і Юрія Мєшкова розповість, чому, на їхню думку, вже кілька тижнів поспіль опиняються в зоні ризику. А танцювати пара буде пасодобль під зворушливий трек улюбленої групи Саші — БEZОбмежень.

Євгенія Власова і Макс Леонов станцюють під хіт «Одинокая» Ірини Білик. Євгенія вперше відверто розповість, як складалася її особисте життя після розлучення.

Раніше Євгенія розповіла, що вони з Максом Леоновим змогли знайти спільну мову і стати командою. За словами співачки, ще ні з одним чоловіком вона не проводила так багато часу.

Нагадаємо, після шостого ефіру «Танців із зірками» розгорівся новий скандал. Дружина актора Костянтина Войтенка звинуватила його і продюсерів шоу у брехні.

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