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Скандал навколо конкурсу краси: «Міс Україна-2018» намагається повернути корону, відібрану через чоловіка та дитину

13:38 13 жовтня 2021
Вероніка Дідусенко

Киянка Вероніка Дідусенко, яку після перемоги в конкурсі «Міс Україна-2018» позбавили титулу, подала в суд на організаторів українського конкурсу краси. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Переможниця на пресконференції заявила, робить це для того, щоб через суд захистити права матерів та довести, що материнство або шлюб не повинні бути перешкодою для участі в конкурсі.

Нагадаємо, Вероніка Дідусенко перемогла в конкурсі краси «Міс Україна-2018». На наступний день після перемоги з'ясувалося, що вона приховала від оргкомітету конкурсу своє заміжжя та народження дитини.

За чинними правилами конкурсу, Дідусенко не мала права брати у ньому участь. Її позбавили титулу та відібрали корону.

Вікторія Кіосе, яка очолювала конкурс краси «Міс Україна» у 2018 році, запевняє, що в договорі було зазначено, що учасниця не повинна бути заміжньою та мати дітей. За її словами, такі правила однакові для всіх конкурсів краси у всьому світі та діють вони вже 70 років.

Вероніка Дідусенко вважає, що якщо український суд прийме позитивне рішення за її позовом, то це може стати прецедентом, який дозволить через суд змінити правила міжнародних конкурсів.

Нагадаємо, киянка Вікторія Щелко стала переможницею конкурсу Miss World Plus Size. Українка виграла у представниць з 50 країн світу.

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