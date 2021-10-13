«Океан Ельзи» здивував несподіваним дуетом

Група «Океан Ельзи» і Святослав Вакарчук, який нещодавно вперше став батьком, здивували несподіваним дуетом. Музиканти випустили спільний кліп «Перемога» з молодим колективом KALUSH.

Відео презентували в самому центрі Києва на великих екранах в день народження «Океану Ельзи». Легендарному колективу виповнилося 27 років. Слова і музику нової пісні написав Вакарчук.

«Нова пісня» Перемога «- це продовження наших з «Океаном Ельзи» творчих вилазок в інші жанри. Цієї зими я багато слухав хіп-хоп музики, від 90-х до сучасної, і в якийсь момент мені склалися рядки приспіву: «Шо би тобі не показували, попереду перемога. Шо би тобі не кричали шакали в слід, в тебе своя дорога» і зрозумів, що нашому хіп-хопу бути! Пізніше під час роботи в студії ми з групою зрозуміли, що краще було б залишити мою присутність в пісні так, як я це завжди роблю, а запросити KALUSH і їх продюсерську команду до співпраці, щоб додати елемент хіп-хопу «, — прокоментував Святослав Вакарчук.

Режисером кліпу став Максим Ксенда, оператором — Євген Усанов. Творці роботи говорять, що це «історія про шум, який оточує нас, всередині якого дуже багато людей, які вказують тобі, як правильно жити. Якщо слухати всіх, то не залишається часу на саме життя».

Нагадаємо, Святослав Вакарчук здивував змінами і в особистому житті. Він розлучився з дружиною після 20 років шлюбу .

У нових стосунках у нього народився син. Хлопчика назвали Іваном на честь діда. Особисте життя музикант не коментує.

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