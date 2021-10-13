Мама Алла з білою копицею на голові та син Гаррі з зеленим волоссям: родина Галкіна-Пугачової здивувала своїм зовнішнім виглядом

Алла Пугачова та Максим Галкін, які недавно яскраво відзначили день народження двійнят Лізи й Гаррі, в минулі вихідні з дітьми побували на святі. Річ у тому, що день народження був у молодшої доньки співака й композитора Ігоря Ніколаєва Вероніки.

Привітати дівчинку прийшло багато гостей. Після заходу батьки іменинниці поділилися світлинами, які були зроблені під час урочистостей.

Найбільше здивувала Алла Борисівна та її син Гаррі.

Примадонна прийшла на тусовку в динамічному вбранні у чорних тонах, а її біляве волосся, укладене у вигляді копиці, яскраво виділялося на тлі темного одягу.

Маленький модник Гаррі прийшов на день народження спадкоємиці Ніколаєва з зеленими волоссям.

Ймовірно, хлопець скористався відтіночним шампунем або тушшю. При цьому від сміливої маніпуляції з зачіскою зовнішній вигляд Гаррі зовсім не постраждав. Фото опублікував у мережі Максим Галкін.

Передплатники телеведучого стали залишати під його публікацією хвалебні коментарі, захоплюючись батьками та їхніми дітьми, які ростуть абсолютно нерозпещеними, на відміну від більшості зіркових діток. Так, Ліза Галкіна явно пішла у свою маму не тільки зовнішністю. Дівчинка просто обожнює командувати й від неї завжди виходить ініціатива. Своєю чергою Гаррі відрізняється більш врівноваженим й спокійним характером, що безумовно стане в нагоді йому в майбутньому.

«Чарівні, виховані, розумні, талановиті діти! А хіба могло бути інакше?»; «Який у Гарюші мрійливий погляд! Ну, а Лізавета, ясна річ, принцеса!»; «А де аудіо? Хочеться послухати виконання Гаррі і Лізи!!»; «У Вас просто чудові дітки, Максим. Нехай Всевишній оберігає Вас всіх», — висловилися захоплені шанувальники в коментарях.

Нещодавно Максим Галкін показав фото дружньої вечірки у своєму замку у селі Грязь. На знімку все зоряне сімейство весело посміхається. Господарі й гості виглядають щасливими.

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