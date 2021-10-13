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Шоу-бізнес

Підозрюваному в педофілії акторові «Вулиць розбитих ліхтарів» висунули нове звинувачення

15:17 13 жовтня 2021
нікіта Струков

Зірці російських серіалів («Вулиці розбитих ліхтарів», «Опера: хроніки вбивчого відділу», «Дорожній патруль») Нікіті Струкову пред'явили нові звинувачення. Після кримінальної справи про домагання до неповнолітніх зараз актора звинувачують ще й у залученні підлітків до алкоголю. Про це повідомляє РЕН ТВ.

Слідство стверджує, що знайшло докази того, що актор в 2018—2019 роках схиляв неповнолітніх до вживання алкоголю. Офіційно спроби споювання класифіковані як «втягнення неповнолітнього у вчинення антигромадських дій».

Нагадаємо, Струкова затримали в квітні 2021 року. Йому ставлять у провину три епізоди розпусних дій щодо підлітків в період з жовтня 2019 по січень 2021 року. Першими заяву в поліцію написали родичі 15-річного школяра. Актор всі звинувачення на свою адресу спростовує, хоча і не заперечував, що дійсно був знайомий із заявниками.

Фото kino-teatr.ru

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