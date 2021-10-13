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Шоу-бізнес

Еллерт красиво помирився з Мішиною: як це було

22:28 13 жовтня 2021
Мішина Еллерт

Колишня «Холостячка» Ксенія Мішина і шоумен Олександр Еллерт, несподівано розлучившись три місяці тому, зараз, схоже, поновили стосунки. Еллерт організував для Мішиної романтичний вечір і нагадав їй про своє кохання, а Ксенія відреагувала на це дуже жваво і радісно. Подробицями Еллерт поділився в Instagram.

Олександр організував для Ксенії політ на вертольоті над нічним Києвом. За легендою, Еллерта і Мішину нібито запросили взяти участь у рекламній зйомці. Ксенія погодилася, а коли подивилася з висоти на вертолітний майданчик, то побачила там викладений вогниками напис: «Люблю тебе, Ксю».


Ще на зйомках шоу «Холостячка» Ксенія зізналася, що була б щаслива прочитати таке «вогняне» освідчення в коханні. Побачивши, що мрія збулася, Мишина була в захваті. "Це все мені?" - не могла вона повірити такому щастю.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео з аеропорту, де помітили пару, схожу на Еллерта і Мішину. Ні Ксенія, ні Олександр це відео не коментували. Зате колишня «Холостячка» розповіла, як шифрувалася і на чому прокололася, коли намагалася приховати свої стосунки з Еллертом.

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