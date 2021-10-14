«І шкарпетки засовую, і два ліфчики надягаю»: зірка «Кріпосної» закликала жінок цінувати свою природну красу

Зірки українського шоубізу продовжують ділиться власними історіями, приурочивши це до Міжнародного дня без бюстгальтера. Якщо співачка Надя Дорофєєва повідомляла про виявлену у ній пухлину та операцію, то актриса з серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко розповіла, як вважала свої груди «не сексуальними».

«Нехай тільки перед сном вийшло написати цей пост на підтримку Міжнародного дня без бюстгальтера, але я впевнена, що це потрібно прочитати вам… У мене маленькі красиві груди. Але у 14−16 років я думала, що вона маленька, потворна і не сексуальна. І носила бюстгальтери з величезним пушапом, які стискали максимально !!! (вибачте мене, мої улюблені сісєчькі)», — пише актриса в Instagram .

Наталя згадує, що коли у неї народився син, то її груди сильно збільшилися — до 3−4 розміру. Тоді вона зрозуміла, «як же це добре, зручно, легко мати красиву одиничку».

«Зараз дуууже багато блогерів роблять силіконові груди і з усіх медіа нам твердять, що треба щось в собі перекроювати, щоб бути гарною… Дівчатка!!! Благаю!!! Любіть і дякуйте за те, що дано самою природою. І якщо немає сильної естетичної потреби, не робіть операції, не здавлюйте ваш важливий жіночий орган», — радить актриса.

Вона зізналася, що на зйомках їй доводиться вдаватися до різних хитрощів, щоб її груди виглядали великими: «І шкарпетки засовувати, і по два ліфчики надягати, і навіть склеювати груди скотчем. Так-так, іноді у кіно я „граю“ 3−4-й розмір, але завжди дякую і люблю свою прекрасну одиничку».

Свій пост Наталка Денисенко проілюструвала фото у прозорій сукні, однак скромно заретушувала груди, що крізь нього просвічували.

Ексклюзивне інтерв'ю Наталки Денисенко «Вважаю себе недостатньо красивою і сексуальною, хоча граю всяких сучок, спокусниць» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Наталки Денисенко із соціальних мереж.

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