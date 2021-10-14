Один із засновників і лідерів культової британської рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс одружився у віці 78 років вп'яте. Його дружиною стала темношкіра Каміла Чевіс, яка колись працювала його шофером. Вони познайомилися близько п'яти років тому на одному з концертів Уотерса. Про наречену мало що відомо — в тому числі і про її вік. Фото з весілля гітарист і співак опублікував в Instagram.

Церемонія відбулася у маєтку музиканта у штаті Нью-Йорк, який він купив у 2010 році за 16,2 мільйона доларів.

Першою дружиною музиканта була його подруга дитинства — художниця Джудіт Трім. Вони були одружені з 1969 по 1975 рік. У 1976 році Роджер одружився з леді Керолайн Крісті, племінницню маркіза Зетланда. У цьому шлюбі у Уотерса народилися син Гаррі (музикант, який грає на клавішних інструментах в гастрольної групі свого батька з 2006 року) і дочка Індія, яка працює моделлю. Гаррі 39 років, Індії — 37. Крісті і Уотерс розлучилися у 1992 році. У 1993 році музикант одружився з Прісциллою Філліпс, яка народила йому сина Джека (зараз йому 18). Цей шлюб розпався у 2001 році. У 2004 році Уотерс заручився з актрисою і режисером Лорі Дарнінг. Вони одружилися у 2012 року, але подали на розлучення в 2015-му.

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фото Instagram

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