Леонтьєва, який захворів на коронавірус, вивезли з лікарні: у чому причина

72-річний співак Валерій Леонтьєв, який потрапив до лікарні з коронавірусною інфекцією, пішов на поправку — його відправили лікуватися до повного одужання додому.

Як пише «ЕГ», співака госпіталізували з високою температурою, кашлем і слабкістю. До медиків вирішили звертатися без зволікання, оскільки Валерій Леонтьєв знаходиться у віковій групі ризику. При госпіталізації лікарі оцінили його стан як середньої важкості, проте вже невдовзі аналізи співака прийшли у норму, а на КТ не були виявлені ознаки пневмонії.

Раніше повідомлялося і про поліпшення стану Валерія Гаркаліна — лікарі були змушені ввести актора в медикаментозну кому. Він був госпіталізований у важкому стані. Наразі Гаркаліна, який також страждає і від хронічної серцевої недостатності, вивели з коми.

Фото Валерія Леонтьєва із соціальних мереж.

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