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Шоу-бізнес

«Сер Баб Кін»: у «Грі в кальмара» виявили двійника Сергія Бабкіна

12:50 15 жовтня 2021
Бабкін і актор з Ігри в кальмара

Гучний успіх південнокорейського серіалу «Гра у кальмара» привернув увагу багатьох людей увсьому світі, не змогли обійти стороною заморську розвагу й представники українського шоу-бізу, зокрема, продюсер Олексій Потапенко, який спробував свої сили у грі за сюжетом, але потрапив під шквал критики фанатів.

За сюжетом, головні герої через фінансові проблем погоджуються взяти участь у дивній грі. Умови досить прості: всі грають у дитячі ігри, тільки з одним «але» — той, хто програє або відмовляється грати, — вмирає. Переможець може бути тільки один.

І хоча Сергій Бабкін не намагався стати героєм «Гри у кальмара», але при перегляді серіалу знайшов у ньому свого двійника! Ним виявився головний герой проекту — Сон Кі Хун, якого грає Лі Чон Чже.

«У коментарях написали, що я схожий на актора з популярного серіалу „Гра у кальмара“. А ви як вважаєте? Схожий? І як вам серіал? Хто дивився?» — написав артист в Instagram.

Близько півтисячі «лайків» зібрав коментар, в якому артиста назвали «Сер Баб Кін».

А Сніжана Бабкіна «обридалася» під постом Сергія.

Співачка Наталка Карпа визнала, що у цьому порівнянні щось є. З цим погоджувалися багато фоловерів Сергія Бабкіна.

До речі, «жертвою» «Гри у кальмара» став і колишній віце-прем'єр України Павло Розенко — його обраниця Олена-Христина Лебідь не тільки підсадила його на серіал, але і «приготувала» на вечерю вісім серій дорами.

Фото зі сторінки Сергія Бабкіна у соцмережах.

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