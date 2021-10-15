Не тільки «поцілуйчики» та «обнімашки»: Марина Боржемська розповіла, які ранкові ритуали допомагають їй бути бадьорою цілий день

Тренер «Зважених та щасливих», колишня дружина відомого українського боксера В'ячеслава Узелкова Марина Боржемська, яка не пропускає нагоди похвалитися своєю шикарною фігурою, розповіла у соцмережі, як потрібно прокидатися вранці, щоб отримати на весь день заряд бадьорості й позитиву.

За словами Марини, вранці вона любить поцілувати своїх діток, пообніматися з ними, сказати добрі слова. Це наповнює її та дітей силою на весь день.

Крім того, тренерка дала прості рекомендації своїм передплатникам, виконуючи які, можна бути бадьорою протягом всього дня.

Вона радить спати з відкритим вікном, поки ще немає сильних холодів. Лягати й вставати в один і той же час.

«Через тиждень після проходження цього режиму ви почнете відчувати себе набагато бадьорішими та будете в рази продуктивнішими», — пише Боржемська.



Крім того, варто придумати улюблену ранкову традицію (прогулянку, пробіжку, улюблену музику). Це принесе радість.

Приємно також прокидатися, коли по будильнику звучить улюблена мелодія. Додасть настрою підбадьорливий душ та ароматний гель для душу.

Остаточно допоможе прокинутися стакан води й легка розминка.

Нагадаємо, Боржемська поділилася своїми вподобаннями смачних та корисних овочів й фруктів, які особливо цінні восени.

Фото Instagram / uzelkova. marina

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