26.27 / 26.47 30.25 / 30.59
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Не знаю, чим завершиться»: Власова емоційно прокоментувала стан партнера по «Танцях з зірками» після ДТП

21:39 15 жовтня 2021
Власова та Леонов

Відомий український хореограф, учасник шоу «Танці з зірками» Макс Леонов, який недавно потрапив у ДТП, на цьому тижні на паркет не вийде. Про це в Instagram розповіла його партнерка Євгенія Власова.

Співачка уточнила, що танцівник отримав внутричерепную мозкову травму і зараз лікується вдома.

Власова розповіла про те, що рада тому, що «не відбулося нічого такого, що могло бути безповоротним». Але вона переживає за те, що буде далі з їхнью парою в проєкті.

«Я не знаю, чим все це завершиться у прямому ефірі. Я знаю точно одне, що життя прекрасне, я зараз сиджу тут і мені добре від того, що Макс живий», — говорить Власова.

Співачка цікавиться станом Леонова, пише йому смс-ки, підтримує.

Шанувальники пари теж підтримують Євгенію та Максима. Бажають Леонову якнайшвидшого одужання. І вірять, що у пари все вийде.

Нагадаємо, у 2020 році Макс Леонов став переможцем сезону в парі з Сантою Дімопулос. У цьому сезоні Максим бере участь в проєкті в парі зі співачкою Євгенією Власовою. Євгенія розповіла, що ні з одним чоловіком не проводила так багато часу як з Максимом.

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

В Україні перерахують пенсії: кому доплатять 80, 200 та 800 грн

Деонтей Уайлдер

«Показав себе королем спорту»: Уайлдер вперше висловився після вбивчого нокауту від Ф'юрі

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

Пенсіонер

Не більше 10 340 гривень: у ПФУ уточнили деталі жовтневого підвищення пенсій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.