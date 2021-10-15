«Не знаю, чим завершиться»: Власова емоційно прокоментувала стан партнера по «Танцях з зірками» після ДТП

Відомий український хореограф, учасник шоу «Танці з зірками» Макс Леонов, який недавно потрапив у ДТП, на цьому тижні на паркет не вийде. Про це в Instagram розповіла його партнерка Євгенія Власова.

Співачка уточнила, що танцівник отримав внутричерепную мозкову травму і зараз лікується вдома.

Власова розповіла про те, що рада тому, що «не відбулося нічого такого, що могло бути безповоротним». Але вона переживає за те, що буде далі з їхнью парою в проєкті.

«Я не знаю, чим все це завершиться у прямому ефірі. Я знаю точно одне, що життя прекрасне, я зараз сиджу тут і мені добре від того, що Макс живий», — говорить Власова.

Співачка цікавиться станом Леонова, пише йому смс-ки, підтримує.

Шанувальники пари теж підтримують Євгенію та Максима. Бажають Леонову якнайшвидшого одужання. І вірять, що у пари все вийде.

Нагадаємо, у 2020 році Макс Леонов став переможцем сезону в парі з Сантою Дімопулос. У цьому сезоні Максим бере участь в проєкті в парі зі співачкою Євгенією Власовою. Євгенія розповіла, що ні з одним чоловіком не проводила так багато часу як з Максимом.

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