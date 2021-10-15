«Ти дала мені ангельські крила»: Винник влаштував романтичний вечір для «молодої та красивої» білявки

Шанувальники кумира українських жінок Олега Винника вважають, що він одружений на своїй бек-вокалістці Таїсії Сватко, відомій як Таюне. Артисти не коментують своє особисте життя, але визнають, що не чужі один одному.

На своїй сторінці в Instagram кілька годин тому Винник опублікував відео, в якому показав романтичне побачення з молодою красунею білявкою.

Як виявилося, Слава, так звуть дівчину, виграла в конкурсі й отримала унікальний шанс провести незабутній час з кумиром.

«У житті є моменти, які запам'ятовуються назавжди, і якщо ти можеш бути до них причетний, подарувати комусь свято, незабутні емоції і просто стати причиною чиєсь посмішки — це неймовірно круто! Ми влаштували сюрпризи для переможців конкурсів … Зустріч з першої щасливицею Славою відбулася на аеродромі», — написав Олег Винник.

Винник і Слава політали на літаку. Відео супроводжувалося популярною піснею «Ти дала мені ангельські крила».

Потім співак та блондинка повечеряли, поговорили. Слава запам'ятає цей день надовго.

Фанати співака в захваті від відео й по доброму заздрять дівчині, якій вдалося поспілкуватися з кумиром мільйонів.

«Щастя це так просто», «Таке відео дуже класне, хотілося б і з вами політати», «Круто», «І я так хочу», «Ого класно», «Такі моменти треба цінувати. Мало їх», «Олег, молодець «, — захопилися шанувальниці.

Нагадаємо, Олег Винник разом зі своїм колективом продовжує виступати в різних містах України. Недавній концерт в Херсоні, де його бек-вокаліста Таюне випромінювала на сцені в сексуальному вбранні, підкорив глядачів.

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