«Давно в нас не було такого»: Винник показав чарівну дружину та розповів про «південні несподіванки»

Відомий український співак Олег Винник, що днями влаштував романтичний вечір для «молодої та красивої» білявки, опублікував в Instagram відео, в якому розповів про свої концерти південними містами України. На відео також була його дружина Таюне у дуже красивій сукні.

«Наш тур продовжується, а разом з ним і відеощоденники! На зміну одним містам, залам, сценам приходять інші, а ваша любов залишається незмінною!» — написав Винник.

Співак розповів, що під час одного з виступів у нього зламався мікрофон.

«Давно в нас не було такого, щоб траплялися казуси на сцені технічні… А шо робити, якщо мікрофон не працює», — сказав він.

На відео також було показано відвідувачів концерту артиста, що розповідали про свої враження. Всі вони були у захваті від побаченого та почутого та висловлювали свою любов до кумира.

Як писали «ФАКТИ», Олег Винник зараз їздить містами України з програмою «Безумная любовь». Це найтриваліший тур Винника, адже стартував він ще до часів карантину, в лютому 2020 року.

Фото: Instagram/olegg.vynnyk

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