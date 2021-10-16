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Шоу-бізнес

«Справжня краса»: Цимбалюк розчулив шанувальників образом товстуна

17:49 16 жовтня 2021
Тарас Цимбалюк

Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який запам'ятався глядачами не тільки роботами в кіно, а й участю в «Танцях з зірками», потролив фанатів фаст-фуду.

У Instagram він виклав власне «розповніле» фото, на якому він знятий з бутербродом в роті.

«Обожнюю Мак. Особливо Біг Тейсті», — прокоментував знімок актор, звернувшись до фоловерів з питанням" А ви?".

Природно, найвідданіші фоловери оцінили і цей образ, написавши, що акторові пасують навіть додаткові кілограми. У той же час інші попередили актора, що так недовго стати і героєм передачі «Зважені и щасливі».

Нагадаємо, зовсім недавно актор шокував фанів фото в … рожевій сукні і з діадемою на голові.

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