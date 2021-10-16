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Шоу-бізнес

«Я довго був проти»: Влад Яма заінтригував заявою про «серйозне рішення»

22:17 16 жовтня 2021
«Я довго був проти»: Влад Яма заінтригував заявою про «серйозне рішення»

Хореограф і головний суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма шокував фоловерів заявою про прийняття якогось явно значимого рішення з дружиною Ліліаною. Що це за рішення, залишилося за кадром.

Цікаво, що аналогічний запис в своєму Instagram зробила і сама Ліліана, причому під її постом Влад залишив ще більш загадковий коментар, мовляв, він довго був проти.

 

Пости провели вибух емоцій серед фоловерів, причому як серед зірок шоу-бізу, так і серед «простих смертних». Так, телеведучий Артур Бедняков вирішив, що Влад нарешті вирішив змінити імідж і відпустити волосся, а його колега Лілія Ребрик — що сімейство хоче завести собаку.

Але більшість передплатників впевнені — пара чекає на народження другої дитини.

Нагадаємо, в кінці вересня Влад Яма з дружиною Ліліаною відзначили 7 років шлюбу — мідну або вовняну весілля. Вони одружилися 21 вересня 2014 року. Вітаючи дружину, Влад сказав, що якби знав, що так буде, зробив би пропозицію коханій раніше.

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