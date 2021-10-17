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Найкращий татусь: діти Максима Галкіна креативно привітали його з Днем батька

11:22 17 жовтня 2021
Максим Галкін

Діти відомого російського коміка Максима Галкіна, яких він нещодавно привітав з днем народження, привітали його з Днем батька. Відео привітання гуморист опублікував в Instagram.

«Свято тільки заснували, а наші вже мене привітали», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днями Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми побували на святі. Справа в тому, що день народження був у молодшої дочки співака і композитора Ігоря Ніколаєва Вероніки. Привітати дівчинку прийшло багато гостей.

Нагадаємо, в цьому році двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна — Ліза і Гаррі — стали другокласниками московської гімназії, де вартість навчання становить 160 тисяч рублів на місяць на кожну дитину.

Минулого літа Ліза Галкіна захопила фанатів талановитою грою в театрі разом з племінницею Клавою. Виставу вони влаштували в замку Примадонни.

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