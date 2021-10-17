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Шоу-бізнес

Алла Пугачова емоційно відреагувала на повернення Юлії Пересільд з космосу

13:59 17 жовтня 2021
Пересільд

Вранці 17 жовтня з космічної подорожі на Землю повернувся перший в історії кіноекіпаж — актриса Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко. Після 12 діб в космосі Пересільд поділилася, що фізично почувається добре, але на душі сумно — другого такого польоту більше не буде.

«У мене трошки сумний сьогодні настрій. Бо начебто здавалося, що 12 днів - це багато, а вже коли все закінчувалося, то не хотілося розлучатися», - зізналася актриса.

Відомі особи не приховували захвату з приводу вдалої космоподорожі Юлії. Так, дуже емоційно на останні новини про успішне приземлення екіпажу відреагувала Алла Пугачова. «Ура!!! З поверненням!!!» — не приховувала співачка захоплення.

А Юлія в Instagram похвалилася подарунком. «Здрастуй, Земля», — написала актриса.

юлия пересильд
Юлія Пересільд

Нагадаємо, офіційно результатом польоту Пересільд і Шипенка в космос повинен був стати художній фільм «Виклик» — драма про порятунок лікаркою космонавта. Кінодует каже, що матеріалів зібралося достатньо.

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