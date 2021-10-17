Зачарував Могилевську: 16-річний одесит отримав 500 тисяч грн за перемогу в конкурсі «Співають всі!»

На телеканалі «Україна» відбувся фінал вокального шоу «Співають всі». Перемогу здобув 16-річний одесит Муаяд Абдельрахім і став володарем головного призу в розмірі 500 тисяч гривень, повідомляє сайт телеканалу.

Абдельрахім отримав у фінальному виступі від журі 84 балів і посів за кількістю балів перше місце. Друге місце дісталося баристі зі Львова Ескену Зові — за нього проголосували 78 членів журі. Третє місце посіла дружина композитора і музиканта Євгена Хмари Даша Ковтун, відома під псевдонімом ODARA, набравши в фіналі 67 балів. За головний приз проєкту боролися 14 фіналістів.

«Я вдячний проєкту, адже він розкрив мене і мій потенціал. Я дуже щасливий і хочу висловити подяку кожній людині, яка мене підтримувала. Перемога на шоу — це великий крок вперед і величезний поштовх. Чомусь я впевнений, що цей проєкт мені дуже допоможе в подальшому становленні. Зі свого боку, можу точно сказати — я буду працювати ще більше, буду намагатися і ні в якому разі не залишу цю справу», — каже переможець.

Зазначимо, що він займається вокалом уже 5 років. Юний талант зумів підкорити журі шоу «Співають всі» виконанням пісні «Люди, як кораблі» групи «Скрябін», яка принесла йому максимальні 100 балів.

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Фото: Instagram/spivayut_vsi

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