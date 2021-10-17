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Шоу-бізнес

Справжня красуня-господиня: внучка Софії Ротару показала, як готується до майбутнього заміжжя

16:18 17 жовтня 2021
Скрін відео

Внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка вчиться в США і часто навідується в Україну для того, щоб зустрітися з рідними, схоже, активно готується до майбутнього заміжжя.

У своєму акаунті в Instgram Соня показала, як повернулася в Нью-Йорк після сімейного відпочинку в Італії.

«Знову в Нью-Йорку. Мій новий VLOG тільки що з'явився на моєму каналі YouTube! Будні в Нью Йорку!», — підписала анонс дівчина.

20-річна дівчина виклала в мережу анонс свого влогу, на якому показала, як зустрічається з коханим в клубі, відвідує картинну галерею і займається спортом.

Особливий інтерес викликала та частина відео, як дівчина в мініатюрному топі господарює на кухні, розмішуючи салат.

У коментарях молодій красуні залишили масу приємних слів.

«Яка мила», «У тебе дуже насичене життя», «Як яскраво», «Ти така щаслива повернутися додому. Це видно», «Клас», — пишуть користувачі мережі.

У той же час деякі жінки, розуміючи почуття Сонечки напередодні радісних подій у житті, намагаються попередити її від можливої помилки.

«Шукай, дівонька, своє щастя, шукай уважно, краще розумом, а не тільки серцем!» , — пише одна з читачок внучки легендарної Софії Ротару.

Але більшість фоловерів сподіваються, що Соня зробила правильний вибір, і її наречений, який старший за неї за віком — саме та людина, з ким вона буде щаслива все життя.

Нагадаємо, обранцем дівчини став український IT-підприємець Денис Жаданов, який живе і працює в США .

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