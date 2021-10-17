«Дівчата з вищого світу»: Алла Пугачова з дочкою «запалили» на танцполі під хіт Меладзе

На цьому тижні знаменитий ловелас Микола Басков відзначив 45-річний ювілей. На святкуванні дня народження зібралися багато представників шоу-бізнесу. Привітати «натурального блондина» прийшла і співачка Алла Пугачова з сім'єю. Її чоловік Максим Галкін в своєму мікроблозі розмістив відео, на якому вони з Примадонною і Христиною Орбакайте «запалюють» на танцполі під пісню «Дівчата з вищого світу».

Користувачі мережі відзначили, що 72-річна Алла Пугачова перебуває у відмінній формі.

«Аллочка не змінюється, справжня зірка!», «Яка енергетика від вас йде! Супер, все дуже-дуже гарні», «Красиві і щасливі! Але Алла Борисівна все одно краще за всіх», «Алла красуня, люблю завжди, чарівність моя. Більше таких не буде ніколи. Жінка, з якої варто брати приклад і захоплюватися», «Максим, ви з Аллою, як завжди чарівні», «Які ви чудові! Спасибі, що ділитеся такими відео», — висловлюються прихильники.

Інших, втім, те, що відбувається обурило. Вони нагадали, що зараз в РФ спостерігається важка ситуація з коронавірусів. У цій ситуації багато хто вважав торжество без масок і дотримання соціальної дистанції недоречним.

«Бенкет під час чуми», «Комусь не можна поруч постояти з іншими на вулиці, а хтось купою запалює, і все норм. Уже до нудоти ця маячня набридла», «Краще б допомагали нужденним людям і тваринам, ніж виставляти свої танці», «Всі зробили щеплення від ковіда? Без масок, дивлюся», «Заразу розносити, якщо вона є. Все по домівках сидять, а „імператриця“ гуляє», «Ну, зараз почнеться, один в реанімації, іншого рятувати? Як ви не боїтеся так тісно спілкуватися? У вас же діти у всіх. Ото сміливі», «А як же дистанція? Вірус?», «Пандемії немає? „Приємно“ дивитися, люди радіють життю», — вказують недоброзичливці.

Точно такий же різнобій викликав вигляд Пугачової і у стилістів. Деякі з них заявили, що подібна зачіска була би доречнішою на голові молодих жінок, але ніяк не пенсіонерок.

«Зачіска у Алли Борисівни зроблена в підлітковому стилі. Вона ідеальна для дівчинки або підлітка однозначно. Але ми не повинні забувати, що це Примадонна! Вона завжди поза віком! Це її індивідуальний стиль. На мій погляд, локони можна було б підібрати, щоб підкреслити лінію декольте і струнку шию», — заявила експерт в інтерв'ю порталу BLITZ +.

Нагадаємо, напередодні сімейство Галкіна-Пугачової теж здивувало своїм екстравагантним зовнішнім виглядом .

Фото tvc.ru/

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