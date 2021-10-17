«Дівчатка-красуні»: дочка Ані Лорак показала, як її мама виглядає без косметики в домашній обстановці

Поки Мурат Налчаджиоглу зайнятий підготовкою до нової весіллі, а Ані Лорак всі свої думки направила на розвиток кар'єри, їх спільна дочка Софія веде типовий для підлітків спосіб життя: активно спілкується з друзями і бере участь в популярних в соціальних мережах челленджах.

До одного з них дівчинка залучила в Instagram і свою маму, спробувавши разом з нею повторити кілька нехитрих рухів.

В цілому дівчата впоралися із завданням челенджу, за що фоловери похвалили їх.

Але при цьому головну цінність читачі сторінки побачили в іншому: любителька фільтрів Соня цього разу показала Ані Лорак в її природному вигляді - без грама косметики, до яких вона вдається при зйомках для свого облікового запису.

Крім того, у власному Instagram Кароліна часто користується фільтрами для того, щоб виглядати більш худою і тонкою, ніж в реальному житті.

Але, як виявилося, навіть без різних хитрощів зірка виглядає цілком свіжою та привабливою, що і відзначили шанувальники.

Нагадаємо, напередодні перший продюсер Ані Лорак Юрій Фальоса несподівано розговорився про початок їх творчих і любовних відносин.

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