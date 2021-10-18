Найстарша з п'яти сестер Кардаш'ян-Дженнер, 42-річна модель, телезірка та бізнесвумен Кортні Кардаш'ян оголосила про заручини. Вона збирається заміж за 45-річного Тревіса Баркера — барабанщика американської панк-рок групи Blink 182.

Кардашьян поділилася фото з заручин, де вони з нареченим оточені сотнями троянд, розставленими к формі серця на пляжі готелю в Каліфорнії. Фотографія підписана: «Назавжди».

Кортні і Тревіс були знайомі давно, але роман між ними почався наприкінці минулого року.

Музикант з 2001 по 2002 рік був одружений з Меліссою Кеннеді, а з 2004 по 2008 року — з Шанною Моаклер, моделі, актрисі та телезірці, яка у 1995 році завоювала титул «Міс Нью-Йорк» і посіла друге місце на конкурсі «Міс США». У цьому шлюбі народилося двоє дітей — дочка Алабама і син Лендон, яким зараз 15 і 17 років, відповідно. У Шанни також є 22-річна дочка Атіана від стосунків з боксером Оскаром Де Ла Хойя.

У Кортні, що була з 2006 по 2015 рік у цивільному шлюбі з бізнесменом Скоттом Дісіком, є троє дітей — 11-річний Мейсон, дев'ятирічна Пенелопа і шестирічний Рейн. З 2016 до 2018 року Кардашьян зустрічалася з боксером Юнесом Бенджімом, який молодший за неї на 14 років.

Раніше «ФАКТИ» писали — На межі пристойності: Кортні Кардаш'ян поділилася пристрасним фото з бойфрендом.

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