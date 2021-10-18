«А я на морі»: кума DZIDZIO Цибульська порадувала знімками в купальнику у жовтні

Телеведуча і співачка Оля Цибульська, яка активно підтримує свого кума DZIDZIO у процесі його розлучення з SLAVIA, нарешті змогла викроїти час для відпустки з сином Нестором.

Про це вона написала в Instagram, виклавши фото з «теплих країв». «78 серпня», — коментує вона своє фото на пляжі, вказавши місцем відпочинку готель у турецькій Анталії.

https://www.instagram.com/p/CVI8YmAs0Ky/

Також співачка вирішила подражнити фоловерів (і, можливо, кума) коротким відео, на якому прогулюється берегом моря разом з подружкою у купальниках, наспівуючи пісню «А я на морі».

Завдяки заняттям спортом і дієті, 35-річна артистка змогла продемонструвати чудову фігуру - ідеальну для відпустки. «Жовтень теплий цього року. Тут точно», - підписала артистка відео.

Не менш радіє відпустці і її син, який одягав маску, ласти і надувні наплечники, готуючись до запливу у теплому морі.

«Нестор щасливий. Питав раз 10, яка температура у Києві, і який зараз місяць», - підписала відео Оля.

Шанувальники не могли не порадіти співачку, яка змогла нарешті вибратися до моря і поєднувати там відпочинок та роботу — саме це, за словами артистки, робить її щасливою.

https://www.instagram.com/p/CVI8YmAs0Ky/

Один з фоловерів співачки написав, мовляв, правильно — поки засмага тримається, літо не закінчилося.

Раніше Оля Цибульська оригінально привітала чоловіка з днем народження, пообіцявши йому молоду масажистку на 90-річчя.

Фото Олі Цибульської із соціальних мереж.

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