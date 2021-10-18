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Шоу-бізнес

«Я просто вбитий»: Олег Винник вразив одкровеннями після фіналу шоу «Співають всі»

10:51 18 жовтня 2021
Винник в фіналі шоу

Олег Винник, що став одним із суддів зоряної сотні на шоу «Співають всі», розповів, як оцінював учасників. За правилами шоу на кожен ефір запрошують зоряного гостя, який спочатку виступає перед зоряної сотнею, а після приєднується до суддів.

На відео, яке з'явилося в мережі, Олег Винник розповів про враження, які у нього залишилися від фіналу випуску.

«Я просто бомбічно вражений і навіть убитий тим, що побачив реально такі оригінальні голоси. Не знаю, де вони беруться щороку», — сказав артист, назвавши Україну «бездонною країною».

Також артист розповів, за що натискав на кнопку.

«Я натискав кнопку за емоцію, за те враження, яке мені потрапляє в середину, розбурхує мої чакри, які відкриваються», — зізнався Олег Винник.

Він також зазначив, що для виконавця має бути важливим обговорення його виступу професіоналами різного віку, що працюють в різних жанрах. При цьому Винник поскаржився, мовляв, іноді його колег відводить убік і вони влаштовують «зоряний міжсобойчик», забуваючи про того, хто стоїть на сцені.

Нагадаємо, на вихідних Винник засмутив фанів в Запоріжжі, скасувавши два концерти в місті. Як виявилося, тривалі гастролі по Україні згубно позначилися на здоров'ї співака — у нього діагностували ларингіт, і лікарі заборонили виходити на сцену.

Фото kp.ua/

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