26.28 / 26.47 30.30 / 30.62
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Тіна Кароль полетіла на зустріч з коханим чоловіком

11:02 18 жовтня 2021
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка поділилася подробицями особистого життя, полетіла на зустріч з коханим чоловіком. Вона відправилася в Лондон, щоб побачитися і провести час з 12-річним сином Веніаміном, який живе і вчиться в Великобританії.

Артистка викроїла час у своєму щільному графіку і кілька днів рідні люди провели разом, гуляли містом, спілкувалися і фотографувалися. Тіна Кароль показала кілька світлин із сином в Інстаграм: селфі в машині і прогулянку по Тауерському мосту. Веня помітно виріс, він вже вищий за зіркову маму.

«Дівчатка, тільки з мого дозволу», — підписала знімок з сином Тіна.

Шанувальники в коментарях відзначають, що хлопець дуже виріс, вже вищий за зіркову маму, і називають його грозою дівчат.

Раніше Тіна Кароль показала романтичне відео, як вона з молодим виконавцем Іваном Наві гуляла по Львову.

Instagram.com/tina_karol

713

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник на сцені

Концерти Олега Винника скасовано: хворий співак розкрив свій діагноз

Пенсіонерка

Стаж вирішує все: кому не «світить» пенсія в 60 років

Пенсіонер

Не більше 10 340 гривень: у ПФУ уточнили деталі жовтневого підвищення пенсій

Молода пенсіонерка

Українки можуть виходити на пенсію в 50 років: хто зможе скористатися цим правом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.