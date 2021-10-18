Тіна Кароль полетіла на зустріч з коханим чоловіком

Співачка Тіна Кароль, яка поділилася подробицями особистого життя, полетіла на зустріч з коханим чоловіком. Вона відправилася в Лондон, щоб побачитися і провести час з 12-річним сином Веніаміном, який живе і вчиться в Великобританії.

Артистка викроїла час у своєму щільному графіку і кілька днів рідні люди провели разом, гуляли містом, спілкувалися і фотографувалися. Тіна Кароль показала кілька світлин із сином в Інстаграм: селфі в машині і прогулянку по Тауерському мосту. Веня помітно виріс, він вже вищий за зіркову маму.

«Дівчатка, тільки з мого дозволу», — підписала знімок з сином Тіна.

Шанувальники в коментарях відзначають, що хлопець дуже виріс, вже вищий за зіркову маму, і називають його грозою дівчат.

Раніше Тіна Кароль показала романтичне відео, як вона з молодим виконавцем Іваном Наві гуляла по Львову.

Instagram.com/tina_karol

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