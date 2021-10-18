Тяжкохворий Борис Моїсеєв просить вивезти його з Росії

Російський співак Борис Моїсеєв, який після перенесених інсультів живе практично відлюдником, мріє виїхати з Росії, однак через пандемію коронавірусу не може зробити цього протягом останніх років.

Як пише «ЕГ», співак «буквально благає» вивезти його до Латвії — в Юрмалі у Моїсеєва є квартира.

«Думаю, що планів особливо на майбутнє немає. Дай Бог, щоб зі здоров'ям все було добре — це головне. Він переживає, що другий рік не зміг потрапити у Юрмалу до себе додому, у свою обитель. Наступного року обов'язково поїде туди», — розповів директор артиста Сергій Горох.

За його словами, Бориса Моїсеєва дуже засмучують статті, у яких його «ховають», розповідаючи про проблеми зі здоров'ям співака: «Десь раз на два місяці випускають усілякі жахливі матеріали з приводу того, що Борис Моїсеєв помер, Борис Моїсеєв продає свою нерухомість, ось цю всяку дурість, яку він читає один з перших, тому що постійно у інтернеті знаходиться, і дуже засмучується».

Сергій Горох стверджує, що у стані Моїсеєва немає жодних змін — він знаходиться у свідомості, але говорити йому важко. Його підтримують друзі і шанувальники. Серед тих, хто не забуває співака, — Алла Пугачова. Вона регулярно дзвонить артисту і пропонує фінансову допомогу, однак той не бере — особливих витрат, крім покоївки і харчування, у нього немає.

«Алла Борисівна йому дзвонить раз на місяць обов'язково, цікавиться здоров'ям, пропонує допомогу, нещодавно передала йому котлети його улюблені. Вони ще з молодості пам'ятають свої історії. Котлети, фрукти і гроші навіть передала йому», — зазначив Сергій Горох.

Нагадаємо, що цього року Борис Моїсеєв приїхав на 50-річчя доньки Пугачової Крістіни Орбакайте. Артист намагався не потрапляти в об'єктиви фотокамер і за столом сидів у чорній масці.

Фото Бориса Моїсеєва із соціальних мереж.

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