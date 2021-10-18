«Гра в кальмара»: в чому секрет небувалої популярності серіалу

Телевізійним феноменом нинішньої осені несподівано в усьому світі став південнокорейський серіал «Гра в кальмара». Його прем'єра відбулася 17 вересня на Netflix, а 13 жовтня, тобто менш ніж за місяць, його вже подивилися 111 мільйонів глядачів у всьому світі. І це є абсолютним рекордом в історії Netflix. Підкреслимо, що це офіційні дані. Це число можна сміливо подвоїти та навіть потроїти, враховуючи, скільки людей подивилися серіал неофіційно, скачавши його на торентах та інших платформах. Про небувалий успіх «Гри в кальмара» тепер пишуть практично усі найбільші світові ЗМІ. «ФАКТИ» теж вирішили розібратися в секреті популярності цього серіалу.

Чому саме «Гра в кальмара?»

Спробуємо не розповідати сюжет, щоб не відбити бажання тим, хто ще не встиг піддатися загальному божевіллю і не подивився «Гру в кальмара». Але все ж у двох словах повідомимо, про що серіал. Майже пів тисячі людей, більшість з яких зазнають серйозних фінансових труднощів, отримують запрошення взяти участь у своєрідному квесті. Це секретний турнір на виживання. Кожен його етап є нескладною, на перший погляд, дитячою грою. Той, хто програв, вибуває. Не тільки з турніру, а й з… життя! Зате з його відходом розмір грошового призу, який повинен у підсумку дістатися переможцю, зростає. Він повинен скласти в результаті 45,6 мільярда вон або 38,5 мільйона доларів за курсом.

Ризикнути життям погоджуються найрізніші люди. Один страждає на ігроманію і просто не може зупинитися, хоча вже заборгував купу грошей. Другий займався інвестиціями та втратив гроші клієнтів. Третій — гангстер, який геть програвся в казино. Комусь потрібні гроші, щоб витягнути родичів з Північної Кореї. Хтось бореться зі смертельною хворобою, і йому вже просто все одно. А ще є біженець з Пакистану, у якого немає іншої можливості, щоб забезпечити дружину та маленьку дитину… Це лише кілька персонажів, і хто з них в результаті пройде квест, глядачі не знають до самого кінця.

Це одна зі складових небувалого успіху «Гри в кальмара». У кожній з дев'яти серій колода гравців несподівано перетасовується авторами — явні лідери раптом виявляються серед слабких гравців і навпаки, що збиває глядачів з пантелику і змушує знов та знов переосмислювати те, що відбувається на екрані.

Але схожих серіалів і фільмів достатньо. Чому все-таки «Гра в кальмара?».

BBC вважає, що при всіх перевагах серіалу він ще й вийшов дуже вчасно. Останні кілька років у світі спостерігається певний «корейський бум». Доказом тому є, наприклад, той факт, що до останнього видання Великого Оксфордського словника увійшло відразу 26 слів корейського походження. «Всіх нас захлеснула корейська хвиля», — зізнається редакція Оксфордського словника англійської мови. До речі, у цього явища вже з'явився термін, який все частіше використовується не тільки в англомовних, а й в російськомовних ЗМІ — hallyu, або халл. Він означає зростання інтересу до корейської поп-культури, кіно та моди.

Згадаймо, коли все це почалося. У 2012 році корейський репер PSY записав пісню Gangnam Style. Кліп з нею побив усі рекорди в YouTube. На сьогодні він зібрав вже понад 4,2 мільярда переглядів!

Виявилося, що PSY не єдиний виконавець у Південній Кореї. Він проклав дорогу своїм співвітчизникам, які з радістю кинулися підкоряти західний музичний ринок. Найбільше в цьому досягла успіху група BTS, члени який зграї справжніми ідолами молоді в усьому світі. У них найчисленніша армія шанувальників. BTS отримує одну музичну премію за одною в США та Західній Європі. Останні роки три набув широкого поширення термін k-pop. Так називають популярну музику, створювану та виконувану не тільки музикантам з Південної Кореї, а й з інших азійських країн, зокрема, наприклад, Казахстану.

Весною 2019 року «Золоту пальмову гілку» Каннського міжнародного кінофестивалю отримав фільм «Паразити». Ця картина потім здобула чотири «Оскара», зокрема в категоріях «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкращий іноземний фільм». Вперше в історії Американська кіноакадемія присудила нагороду в номінації «Найкращий фільм» картині, знятій не англійською мовою. Після цього всі заговорили про корейський кінофеномен.

Ось так поступово був підготовлений грунт для «Гри в кальмара». Примітно, що Хван Дон Хьок, автор серіалу, придумав його ідею і написав сценарій ще у 2008 році!

Однак жодну телекомпанію цей проєкт не зацікавив. Тільки через 11 років, коли у Південній Кореї з'явився підрозділ Netflix, Хвану вдалося переконати керівництво стрімінгової компанії ризикнути. У нього повірила Кім Мін Йон, жінка, яка очолила філія Netflix в Сеулі. Вона наполегливо просуває стратегію розширення глядацької аудиторії компанії за допомогою серіалів, створених за межами США та Великобританії. Такі проєкти, вважає Кім, містять національну родзинку, яка може залучити інтерес багатьох глядачів в інших країнах.

І вона виявилася правою. «Гра в кальмара» став найпопулярнішим серіалом в 90 країнах світу! Netflix зареєструвала небувале зростання передплатників. Завдяки успіху серіалу Кім вдалося отримати від керівництва компанії понад 500 мільйонів доларів на знімання нових серіалів корейською мовою.

Актори, які знялися у «Грі в кальмара», перетворилися вже на мегазірок. Особливо популярна Чон Хо Йон. До показу серіалу в 27-річної актриси було приблизно 400 тисяч підписників в Instagram. За три тижні після прем'єри їхнє число перевищило 13 мільйонів!

Чон Хо Йон у серіалі "Гра в кальмара"

У жовтні знаменитий французький будинок моди Louis Vuitton оголосив, що Чон Хо Йон стала новим «обличчям» його одягу, годинників та ювелірних виробів.

Чон Хо Йон - нове "обличчя" Louis Vuitton (фото Instagram hoooooyeony)

Психологи пояснили, чому серіал цікавий не тільки молоді

Завдяки «Грі в кальмара» набирає популярність новий термін — к-драма. Він стрімко витісняє з соцмереж і ЗМІ слово «дорама», яким заведено було називати всі серіали, зняті в країнах Південно-Східної Азії, включаючи Південну Корею та Японію.

Багатьом «Гра в кальмара» може видатися надто кривавою та жорстокою. Однак кінокритики вважають, що Хван Дон Хьок, який виступив також як режисер, продовжив традицію Квентіна Тарантіно, в чиїх фільмах криваві вбивства не викликають огиду або жах. Глядачі розуміють, що це стилістичний прийом. У Хвана він посилений ще й тим, що персонажі серіалу грають у нешкідливі дитячі ігри — ось тільки програш тягне за собою смерть, і від цього контраст ще яскравіше.

Популярність серіалу у глядачів старшого та середнього віку психологи пояснюють тим, що люди цих вікових категорій прекрасно знають, що таке фінансові труднощі. Дивлячись на персонажів «Гри в кальмара», люди мимоволі ставлять себе на їхнє місце і намагаються зрозуміти, на що вони були б готові піти заради порятунку життя близьких.

Молодь в серіалі додатково приваблює те, що за своєю структурою він дуже схожий на комп'ютерні ігри, в яких ведеться облік смертей, збираються трофеї, де теж потрібно переходити з рівня на рівень.

«Гра в кальмара» — чи буде продовження?

Тих, хто вже подивився «Гру в кальмара», хвилює, чи буде продовження? Netflix на це запитання поки що не відповідає. Хван Дон Хьок в інтерв'ю британській газеті The Times заявив, що найближчим часом хоче відпочити. Знімання серіалу далося йому нелегко. Режисер зізнався, що відчував таке нервове та фізичне напруження, що у нього випали шість зубів. Якщо він все ж візьметься за написання сценарію для другого сезону, то вже ні за що не стане робити це самотужки, а звернеться до друзів і колег по допомогу. Особисто він хотів би, щоб другий сезон був зосереджений на ролі поліції. Річ у тому, що Хван раніше сам був поліцейським. І він знає, наскільки люди часом бувають незадоволені повільністю правоохоронних органів.

Кім Мін Йон в інтерв'ю американському виданню The Hollywood Reporter сказала, що дуже хотіла б, як керівник корейської філії Netflix, умовити Хвана на другий сезон. Однак поки їхні переговори не дали конкретного результату. А доручати знімати продовження іншій людині Кім не хотілося б.

А музикант Сергій Бабкін навіть знайшов у «Грі в кальмара» свого двійника.

Фото Netflix

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