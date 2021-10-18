У свідомість вже не приходила й не розуміла, де знаходиться: стали відомі подробиці смерті Жанни Фріске

Жанна Фріске, яка пішла з життя у 40 років, дізналася про свою страшну хворобу (у неї була неоперабельна пухлина головного мозку) незабаром після народження сина Платона. Співачка лікувалася від раку у США. Про це в студії програми «Зірки зійшлися» розповів її батько Володимир Фріске.

За словами чоловіка, Жанна наполягла на тому, щоб її лікували в Америці. І спочатку здавалося, що лікування йде добре.

Коли у Фріске наступила ремісія, вона повернулася в Росію. Але незабаром знову полетіла за океан, щоб продовжити лікування.

Батько співачки розповів, що в Штатах знайшли нові ліки та потрібних лікарів. Жанні зробили шість чи сім уколів. Велика пухлина почала розпадатися. Жінка вже почала сама ходити. Але як виявилося, на КТ лікар виявив ще одне вогнище, яке швидко почало розростатися.

За словами батька, Жанна до свідомості вже не приходила й не розуміла, де знаходиться. Лікування було дуже дорогим. Батько співачки вважає, що дочку можна було лікувати і в Росії.

Нагадаємо, Жанна Фріске пішла з життя 15 червня 2015 року. Поховали її на Ніколо-Архангельському кладовищі в Балашисі.

Після смерті співачки вибухнув великий скандал через гроші, які було зібрано на її лікування. Гучна історія тягнулася чотири роки. У вересні 2019- го стало відомо, що батьки Жанни Фріске та її чоловік Дмитро Шепелєв погасили борг перед благодійною організацією.

Скандал був також між чоловіком Фріске та її батьками через квартиру, частка в якій належала співачці.

Батьки артистки сподівалися, що надалі ця квартира повністю перейде синові Жанни Платону, коли той підросте. Але у Дмитра Шепелєва виявилися свої плани на нерухомість. Ведучий одружився, у нього з'явилася ще одна дитина. Тепер Дмитро буде повністю розпоряджатися квартирою.

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